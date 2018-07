Igor Rabello cobra fim de 'apagões' para Botafogo voltar à Libertadores

O zagueiro Igor Rabello cobrou o fim dos "apagões" - que fizeram a equipe alvinegra sofrer viradas improváveis - para que o Botafogo conquiste uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube carioca na competição. O time entrará em campo novamente nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio, para enfrentar a Chapecoense, pela 27.ª rodada.

"Perdemos alguns pontos importantes em casa, mas também ganhamos fora. Acontece apagão, assim como tivemos contra São Paulo e Vitória. Não podemos deixar acontecer mais. Aqueles 10 minutos finais que não pode dar mole. Se ganharmos todos em casa temos grandes chances de classificar", admitiu o defensor em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no Rio.

Igor Rabello não vê a perda de pontos para times que estão na parte debaixo da tabela de classificação, lutando para escapar da zona de rebaixamento, como fator decisivo na busca por uma vaga no G6 do Brasileirão. No entanto, o zagueiro enfatiza a necessidade de vencer os jogos que realizar dentro de casa.

"Essa de times lá embaixo não existe, estão todos querendo vencer, querendo sair dessa situação difícil. Claro, fica um gostinho ruim de perder para quem está mais embaixo, mas a gente quer classificar e entender que acontece, nem sempre vamos vencer", ponderou Igor Rabello.

O elenco botafoguense treinou nesta segunda-feira no complexo esportivo do Engenhão. A novidade no duelo contra o time alviverde catarinense deverá ser o retorno do atacante Rodrigo Pimpão, que foi poupado da última partida da equipe (contra o Vitória) após ter sofrido uma pancada no joelho no segundo jogo contra o Grêmio, pelas quartas de final da Libertadores.

Por outro lado, o goleiro Jefferson, acometido por uma amidalite, não participou das atividades e é dúvida. Como Gatito Fernández está com a seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2018 e poderá não retornar a tempo, existe a chance de o técnico Jair Ventura utilizar Helton Leite, terceira opção para a posição.

"Ele sempre trabalhou muito, sempre buscou o espaço dele. Já jogou várias vezes, cara já experiente. Se tiver que jogar vai mostrar um bom trabalho", complementou Igor Rabello sobre a possibilidade de Helton Leite ser titular contra a Chapecoense.

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação com 40 pontos, dentro do grupo que garante um lugar na Libertadores do ano que vem. Já a Chapecoense, na 12.ª posição com 32, luta para se manter na Série A em 2018.