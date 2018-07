Igor Rabello revela oferta da Udinese, mas diz focar Botafogo e exalta equipe

Autor do segundo gol do Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na última segunda-feira, no Engenhão, no fechamento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Igor Rabello confirmou nesta quarta, em entrevista coletiva, que recebeu uma proposta da Udinese. O jogador, porém, negou que esteja de saída do clube e afirmou estar focado na equipe carioca nesta reta final da competição nacional.

"Chegou a mim (a oferta do clube italiano), mas estou pensando no Botafogo, na vaga na Libertadores. Deixo isso para o meu empresário e para o Botafogo", afirmou o atleta, em entrevista coletiva, na qual ao mesmo tempo reconheceu que possui o desejo de atuar no futebol do Velho Continente na continuidade de sua carreira.

"Todo mundo tem a meta de chegar à Europa. Pode ser ano que vem, daqui a dois anos. Mas todos têm essa meta", admitiu o jogador, que com o gol que marcou na última segunda-feira, quando a partida com os corintianos estava empatada por 1 a 1, assegurou ao Botafogo a sexta posição do Brasileirão, com 47 pontos, na zona de classificação para a Libertadores de 2018.

A possível conquista da vaga na competição continental, por sua vez, poderá servir como motivação para Igor Rabello continuar defendendo o time botafoguense no próximo ano. E o defensor aproveitou o fato de a equipe realizar a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão para exaltar a boa fase alvinegra.

"Muita felicidade por poder ajudar o Botafogo nessa fase final muito importante para nós. Fazer o meu primeiro gol na competição e ainda sair com a vitória foi muito bom. Falaram muito que o Botafogo estava caindo de produção. Como pode isso se somos os líderes do returno? Vamos seguir fortes por essa vaga na Libertadores", ressaltou o zagueiro, que tem contrato com o clube carioca até o final de 2019.

A multa de rescisão contratual do compromisso que Rabello firmou com o Botafogo é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 38,1 milhões). Na última segunda-feira, ele foi observado de perto, no Engenhão, por representantes do Anderlecht, da Bélgica, outro clube europeu que está de olho no seu futebol.