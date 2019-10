Igor Vinícius agrada em clássico e pode continuar como titular do São Paulo

O São Paulo contratou dois laterais-direitos badalados no meio desta temporada, mas foi um jovem de 22 anos que recebeu elogios pela atuação que teve no setor. Com os desfalques de Daniel Alves e Juanfran, Igor Vinícius foi titular e correspondeu na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians.

Foi o segundo clássico que ele recebeu elogios. Diante do Santos, na vitória por 3 a 2 no Morumbi, Igor Vinícius também foi titular e parou o ataque alvinegro. Na época, a preocupação era com as descidas de Soteldo.

"Fiz boas partidas, contra o Santos também, mas acho que dá para colocar a contra o Corinthians como a principal minha. Não tínhamos ganhado do Corinthians neste ano, estávamos engasgados, então pode colocar como uma das grandes partidas que eu fiz. Fico muito feliz, foi uma partida gigante minha e de toda equipe, todo mundo buscando o jogo", comemorou Igor Vinícius.

O lateral foi contratado em dezembro de 2018 e está emprestado pelo Ituano até o fim desta temporada. O São Paulo tem preferência de compra ao final do vínculo, em valor pré-acordado entre os clubes.

Igor Vinícius ter sequência como titular durante a fase de grupos do Campeonato Paulista no primeiro semestre, mas perdeu a posição a partir das quartas de final, quando Hudson passou a ser improvisado no setor. O volante pediu para retornar a sua posição de origem no segundo semestre, e Igor ficaria com o caminho livre. No entanto, o São Paulo contratou Daniel Alves, que tem atuado como meia, e o espanhol Juanfran.

Desfalques contra o Corinthians, Daniel Alves e Juanfran são dúvidas para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira. O brasileiro estava com a seleção e se reapresentará nesta terça no CT da Barra Funda, enquanto o espanhol tem desgaste muscular.