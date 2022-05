Igor Vinícius não se deslumbra com gol e assistência no São Paulo: 'Ceni sabe o que faz'

Criticado muitas vezes por parte da torcida do São Paulo e reserva de Rafinha na lateral-direita, Igor Vinícius foi um dos melhores da equipe na vitória, por 2 a 0, sobre o Juventude, nesta quinta-feira, em Barueri, que garantiu vaga nas oitavas de final. Autor de uma assistência e de um gol, o defensor não se deslumbra com a boa atuação.

"Ele (Rogério Ceni, técnico) sabe o que faz, fico muito feliz de dar assistência, fazer o gol. Me cobro muito, treino bastante. O professor sabe bem que está preparado para jogar", disse Igor Vinícius, que aprova a escalação de times alternativos em algumas partidas.

"Esse revezamento ajuda a dar gás para o time. Acho que o planejamento não muda, sabemos onde a gente deve chegar. Não perdemos confiança. Nos últimos jogos perdemos duas partidas. A gente sempre joga para vencer, vamos fazer de tudo para conseguir o resultado fora de casa também", afirmou o atleta, referindo-se ao fato d o time atuar bem em casa, mas não tão bem no campo do adversário.

O São Paulo volta a campo no domingo, às 16 horas, no Morumbi, diante do Cuiabá, pela sexta rodada do campeonato, cuja competição o time está na sétima colocação, com oito pontos, após cinco jogos disputados.