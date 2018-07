Ilan sofre lesão e vira desfalque do Inter no Mundial O atacante Ilan não poderá defender o Inter no Mundial de Clubes, a partir do dia 14 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com uma contusão no pé direito, ele irá passar por uma cirurgia na próxima semana, em Porto Alegre, cujo prazo de recuperação é de cerca de três meses.