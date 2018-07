'Ilarra' minimiza preço polêmico na chegada ao Real

A equipe madrilenha pagou por Illarramendi 36 milhões de euros, cerca de R$ 155 milhões por um contrato de seis anos. O meia ofensivo, de 23 anos, nunca marcou gols jogando por uma equipe principal - apenas quando defendia o time da Real Sociedad B é que ele balançou as redes.

Mesmo assim o Real Madrid confiou na aposta e decidiu fazer a mais cara contratação de um espanhol de toda a sua história. No ranking geral, Illarramendi só fica atrás de Cristiano Ronaldo, Kaká, Figo, Zidane e Ronaldo, todos jogadores que já chegaram a Madri com um troféu de melhor jogador do mundo na estante - Figo conquistou o prêmio depois de seis meses no Real, pelo que fez ali e também no Barcelona.

"Eu só penso no meu futebol e em fazer meu trabalho melhor. Prefiro não falar de dinheiro", disse o jogador basco. "Hoje é um dia muito especial para mim. Fazer parte desse clube é um enorme orgulho. Alguns dias atrás eu nunca pensei em vestir uma camisa de um outro clube que não a Real Sociedad, mas eu acho que era uma oportunidade única", completou o meia, que vai usar a camisa de número 24 com "Illarra" às costas.

A imprensa espanhola já vê a chegada de Illarramendi como um indício de que Kaká não terá tanto espaço quanto imagina com o técnico Carlo Ancelotti. De uma temporada para outra, a concorrência cresceu de forma significativa, uma vez que Isco, do Málaga, também foi contratado.