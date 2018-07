Ilsinho e Cleber Santana treinam e reforçam São Paulo O São Paulo voltou a treinar nesta terça-feira, após dois dias de folga, no CT da Barra Funda, com duas novidades. O lateral-direito Ilsinho e o volante Cleber Santana participaram da atividade com o restante do elenco e devem reforçar a equipe no clássico contra o Santos, domingo, no Estádio do Morumbi.