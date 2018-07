Ilsinho e Marlos brigam por posição no São Paulo Com a lesão de Fernandinho e à espera de Luis Fabiano, Paulo César Carpegiani escalou Marlos para fazer dupla de ataque com Dagoberto contra o Goiás, no meio de semana. A opção pelo ex-jogador do Coritiba era natural, mas porque Ilsinho já seria titular, na vaga aberta por Lucas.