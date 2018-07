Ilsinho e Marlos treinam entre titulares

O técnico Paulo César Carpegiani deu indícios nesta segunda que deverá escalar Ilsinho e Marlos para substituir Lucas e Fernandinho no time do São Paulo na quarta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás, no Serra Dourada.

Ilsinho e Marlos treinaram entre os titulares do São Paulo na atividade comandada por Carpegiani nesta tarde no CT da Barra Funda. Dentre os que começarão jogando no Serra Dourada, apenas Rhodolfo não treinou com o restante do time, já que jogou contra o Oeste no domingo. Ficou fazendo trabalho regenerativo no Reffis.

Expulso contra o Santa Cruz, Lucas cumpre suspensão automática em Goiânia. Rivaldo também brigava pela vaga, mas Ilsinho acabou sendo o preferido depois de boas atuações nos últimos jogos, entrando sempre no decorrer das partidas. Agora ganha uma chance de começar jogando.

Já Marlos foi a escolha para substituir o lesionado Fernandinho. Luis Fabiano será titular no jogo de volta, no Morumbi, mas enquanto não tem condições de jogo verá o ex-jogador do Coritiba ser titular. A outra opção de Carpegiani seria já testar a equipe com um centroavante e um atacante mais aberto e escalar Willian José ou Henrique para fazer dupla de frente com Dagoberto.

No primeiro jogo contra o Goiás, na quarta-feira, o São Paulo deverá ter: Rogério Ceni; Rhodolfo, Alex Silva, Miranda e Juan; Jean, Casemiro, Carlinhos e Ilsinho; Marlos e Dagoberto.