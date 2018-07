Ilsinho espera ganhar chance no time do São Paulo Com a suspensão do meia Lucas, Ilsinho pode ganhar uma chance no time titular do São Paulo para o jogo de quinta-feira, contra o Atlético-PR, na Arena Barueri. Apesar de ser lateral de origem, ele está acostumado a jogar no meio-de-campo, posição em que atuou no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.