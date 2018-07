Ilsinho faz jogo-treino e pode ser titular no São Paulo

O técnico Paulo César Carpegiani fez algumas observações no São Paulo em jogo-treino realizado na manhã desta quarta-feira, contra o São Bernardo. E a grande novidade foi a presença de Ilsinho, que participou bem da atividade e deve reforçar a equipe no domingo, diante do Ceará.

Veja também:

Recuperado, Dagoberto volta a treinar no São Paulo

Ricardo Oliveira comemora boa fase no São Paulo

Ilsinho sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no clássico contra o Palmeiras, há cerca de um mês, e perdeu os últimos jogos do São Paulo. Mesmo depois de voltar a treinar na semana passada, ele não estava nas melhores condições físicas e acabou não sendo utilizado na vitória sobre o Santos.

Mas com a suspensão de Jean para a próxima partida, Ilsinho tem boas chances de ganhar uma vaga na equipe titular. Seu principal concorrente é o zagueiro Renato Silva, que pode ser improvisado na lateral. Expulso no clássico, Richarlyson deve ser substituído por Diogo.