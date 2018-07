Ilsinho se concentra na pré-temporada por ano melhor no São Paulo

Uma das principais contratações do São Paulo para 2010, o lateral-direito Ilsinho ainda não apresentou o futebol esperado quando acertou o seu retorno. O jogador reconheceu ter enfrentado dificuldades nesta temporada, principalmente por conta de lesões, mas promete que 2011 será diferente. Por isso, ressaltou a importância da pré-temporada.

"Antes de acertar com o São Paulo fiquei um tempo parado e quando achei que conseguiria ter uma sequência acabei sofrendo uma lesão que me atrapalhou bastante. Poder fazer a preparação com o restante do grupo desde o início vai ser muito importante pra me sair bem durante todo o ano", afirmou.

Ilsinho lembrou que 2010 foi um ano de transformações. Ele retornou ao futebol brasileiro após três anos na Ucrânia. "Foi um ano de mudanças, de transformações. Tive a felicidade de voltar pro Brasil e principalmente pro São Paulo. Voltei a jogar depois de um tempo parado e ainda me tornei pai de família", disse.

Utilizado pelo técnico Paulo César Carpegiani como meia, ele garante não ter problemas em atuar fora da sua posição origem. "Eu sempre deixei claro que posso ajudar como lateral ou no meio de campo. Acho que acima de qualquer posição está minha vontade de jogar e voltar a conquistar títulos", comentou.