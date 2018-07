Ilsinho se recupera e volta a treinar no São Paulo

O lateral-direito Ilsinho se recuperou totalmente de uma contratura muscular na coxa direita e voltou a treinar com o restante do elenco do São Paulo na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

Depois de sofrer a contusão na derrota para o Corinthians, quando entrou no segundo tempo do clássico, Ilsinho passou a última semana se recuperando. E após treinar normalmente nesta quarta-feira, ele mostrou que tem condições ao menos de ser relacionado para a partida com o Fluminense, no domingo.

O atacante Fernandinho, por sua vez, fez apenas um trabalho com o fisioterapeuta Ricardo Sasaki e está vetado para o próximo jogo. O São Paulo pode ainda ter os desfalques de Ricardo Oliveira, Dagoberto e Rodrigo Souto, também contundidos.