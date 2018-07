Ilsinho volta ao Shakhtar e garante: 'Meu lugar é aqui' Ilsinho está de volta à Ucrânia. O jogador assinou sua rescisão contratual com o Internacional e já falou novamente como jogador do Shakhtar Donetsk. Ele deixou o clube em 2010, alegando salários atrasados. Livre, assinou com o São Paulo e, depois, com o Internacional. Mas uma decisão judicial determinou o seu imediato retorno ao time ucraniano.