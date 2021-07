Iluminado, André comemora primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

A tarde deste domingo jamais será esquecida pelo jovem André, de apenas 19 anos. Afinal foi dos pés dele que saiu o gol da vitória do Fluminense, pelo placar de 1 a 0, no clássico contra o Flamengo, disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pela nona rodada do Brasileirão. Iluminado, o meia-atacante entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo e conseguiu marcar seu primeiro gol como profissional, justamente em um duelo tão importante como esse.

"Dia para nunca ser esquecido. Muito feliz por ter entrado no finalzinho e ter feito o gol, meu primeiro como profissional. Felicidade dobrada. É agradecer todo mundo, minha família que sempre esteve comigo. Sem palavras", disse o herói inesperado, bem encabulado.

Leia Também Fluminense abre fase de oitavas de final da Copa do Brasil; veja datas e horários dos confrontos

Ao fim da partida, o volante Martinelli que foi eleito o "craque do jogo", fez elogios ao companheiro com quem joga desde a base do Fluminense. Por coincidência ele quem deu a vaga ao atacante nos minutos final do clássico. Martinelli relembrou que seu companheiro gostava de fazer gols contra o arquirrival Flamengo também nas categorias de formação.

"A gente trabalhou muito focado essa semana. Sabíamos que merecíamos essa vitória. O time todo trabalhou. Muito feliz pelo André, pelo gol. Ele sempre fazia gol na base contra o Flamengo. A estrela dele brilhou. Isso aqui representa toda a nossa equipe que trabalhou muito. Merecemos esse placar", assegurou com o troféu na mão.

Com o triunfo, o Fluminense interrompeu a série de quatro jogos sem vitória. Além disso, vinha debaixo de críticas após a derrota para o Athletico-PR por 4 a 1, no meio de semana. Agora soma 13 pontos e aparece na sétima posição. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira quando recebe o Ceará, no estádio de São Januário, às 21h30, pela décima rodada.