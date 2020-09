Imagem da Arena Corinthians exibe nome de comprador dos naming rights

Antes do Corinthians anunciar o naming rights do estádio, em transmissão marcada para as 22h30 desta segunda-feira, uma foto da Arena do clube vazou nas redes sociais. Na imagem, é possível ver o nome da empresa Neo Química, do grupo farmacêutico Hypera Pharma.

A partir das 22h30 o clube inicia a transmissão no canal do YouTube da Corinthians TV, com a apresentação do ator Dan Stulbach. A revelação oficial sobre o novo nome do estádio será feita depois das 0h, quando o Corinthians completa 110 anos.

Conforme o Estadão revelou na última semana, o clube assinou um contrato estimado em R$ 300 milhões pela concessão dos próximos 20 anos. O nome da empresa é mantido em segredo.

Vale lembrar que a Neo Química foi patrocinadora máster do Corinthians entre 2010 e 2011. Naquela época, Ronaldo defendeu a camisa alvinegra.