Imbatível no Carioca, Vasco joga contra o Boavista Se a estreia pela Copa Libertadores foi com derrota, no Campeonato Carioca o Vasco está imbatível. Aproveitamento de 100%, com direito a vitória no clássico contra o Fluminense. Neste sábado, contra o Boavista, às 19 horas, no Engenhão, o time, já classificado para as semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Estadual -, apenas cumpre tabela. Mas quer manter a sequência de vitórias, ainda que, assim, ajude o rival tricolor.