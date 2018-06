Imbróglio de Scarpa ganha data para novo julgamento; Palmeiras monitora

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro marcou para a próxima quinta, dia 7, um novo julgamento, em 2ª instância, do mandado de segurança no qual o meia Gustavo Scarpa pede sua liberação do Fluminense.

Em imbróglio com o clube carioca, o jogador conseguiu em janeiro se desvincular do Fluminense, alegando atraso de salários, férias e parcelas de FGTS. Mas em março a liminar foi derrubada e o jogador que havia assinado com o Palmeiras precisou deixar o clube.

O Palmeiras monitora a situação, entendendo que é um conflito do atleta com o Fluminense. Pela equipe alviverde, Scarpa não atua desde 11 de março.

Enquanto o processo não se defiir, Scarpa continua vinculado ao Fluminense. O Ministério Público do Trabalho deu parecer favorável ao atleta, mas a decisão não tem valor prático até a decisão desta quinta.