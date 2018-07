Immobile diz que Lewandowski é passado no Borussia O atacante Ciro Immobile foi contratado pelo Borussia Dortmund para substituir Robert Lewandowski, que se transferiu para o Bayern de Munique, mas garante que não teme as comparações com o polonês. Para ele, Lewandowski está no "passado" do clube, enquanto ele representa o "presente".