Immobile marca duas vezes e comanda vitória da Lazio sobre o Cagliari

O centroavante Ciro Immobile foi o grande personagem da boa vitória da Lazio por 3 a 0 sobre o Cagliari neste domingo, no Estádio Olímpico, em Roma, ao marcar duas vezes no confronto, válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. O angolano Bastos completou o placar.

Com o triunfo, a Lazio foi aos 22 pontos e se manteve em quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time do artilheiro Immobile tem os mesmos pontos da terceira Juventus e está a três do líder Napoli. Já a derrota liga o sinal de alerta no Cagliari, que caiu para a 16ª colocação, com os mesmos seis pontos do Verona, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

E a Lazio não demorou a confirmar o favoritismo neste domingo. Logo aos sete, de pênalti, Immobile abriu o placar. E o próprio atacante ampliou aos 41 minutos. Com o jogo praticamente definido, Bastos fez o terceiro no início do segundo tempo.

Com os dois gols marcados, Immobile se firmou como artilheiro do Italiano com 13 gols. Os argentinos Dybala e Icardi, que não marcaram na rodada por Juventus e Inter de Milão, têm 10 e nove gols, respectivamente, e vêm na sequência.