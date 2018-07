Impasse do financiamento aumenta ameaça ao Beira-Rio O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) voltou a considerar as garantias oferecidas pela Andrade Gutierrez insuficientes para a concessão de financiamento para a reforma do Beira-Rio, nesta terça-feira, após reunião com cinco executivos da empresa. O impasse aumenta a perspectiva de o estádio do Internacional não ficar pronto a tempo de sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. A obra da reforma está parada há oito meses.