Impasse em negociação faz Inter afastar Sandro Silva

Esta novela vem se arrastando há quase dois meses. O Inter esperava poder ficar com Sandro Silva sem custos, mas o Málaga está exigindo uma quantia de cerca de um milhão de euros. Por isso, o volante foi excluído da delegação que enfrenta o Sport e pode não vestir mais a camisa do time gaúcho.

Em seu lugar entrará Elton. O volante treinou nesta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo como titular e substituirá Sandro Silva na partida contra o time pernambucano, neste domingo, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Preocupado com os erros do Inter nas última partidas, Dorival Júnior não comandou apenas o tradicional rachão no último treino antes da viagem para Recife. Após a atividade recreativa, ele promoveu um trabalho tático, com enfoque nas jogadas de bola parada, um dos pontos fracos da equipe.

No treinamento, Bolívar ocupou a vaga do lesionado Rodrigo Moledo e deve substituir Dalton, que atuou na derrota por 2 a 1 diante do Botafogo e não agradou. Na lateral esquerda, Kleber voltou a participar como titular no lugar de Fabrício, que sentiu dores no tornozelo e não viaja com o grupo. Recém-contratado, o lateral-direito Edson Ratinho foi relacionado pela primeira vez.

Com as mudanças, o time gaúcho deve entrar em campo diante do Sport, neste domingo, com: Muriel; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Elton, Guiñazu, Oscar e D''Alessandro; Dagoberto e Leandro Damião.

Confira a lista de relacionados do Internacional:

Goleiros: Muriel e Renan.

Zagueiros: Bolívar, Índio, Dalton e Romário.

Laterais: Nei, Kleber e Edson Ratinho.

Volantes: Guiñazu, Elton, Josimar e Augusto.

Meias: D''Alessandro, Oscar, Jajá e Marcos Aurélio.

Atacantes: Leandro Damião, Dagoberto e Gilberto.