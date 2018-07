Impasse entre Cassano e Sampdoria tem solução adiada Não houve acordo na audiência de conciliação entre a Sampdoria e o atacante Cassano, realizada nesta sexta-feira, na Itália. Assim, o tribunal do Campeonato Italiano promete dar um veredicto sobre o caso na próxima segunda, quando deve ser acertada a saída do jogador do clube de Gênova.