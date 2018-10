Impasse entre Rede Globo e Coritiba ameaça paralisar a Série B

Um desentendimento do Coritiba com a TV Globo pode até paralisar o Campeonato Brasileiro da Série B. Existe um impasse envolvendo o pagamento de parte das cotas de televisão no período entre 2018 e 2020. Como o time paranaense não concordou com os termos apresentados, a emissora cancelou o pagamento das demais equipes, que estão se reunindo para paralisar o torneio.

Com exceção de Coritiba e Goiás, as demais clubes recebem R$ 8 milhões, entre cota fixa e verba de logística. Os times alviverdes recebem a mais por terem campanhas recentes na Série A. A Globo, então, ameaça bloquear parte desse valor caso a equipe paranaense não assine o contrato.

A Globo levou ao Coritiba um contrato que valeria de 2018 até 2022, mas o time paranaense se recusou a aceitar a oferta por já ter assinado com o Esporte Interativo. O clube deixou claro que só queria que o documento envolvesse a atual temporada, o que não foi bem aceito pela emissora.

O mesmo documento foi levado ao Goiás, que aceitou a proposta feita pela Globo. Apesar do caso, alguns dirigentes não acreditam em uma situação extremo, que seria a paralisação. O presidente do Oeste, por exemplo, não acredita no movimento e deixou a situação nas mãos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável por fazer esse meio de campo entre as partes. O dirigente disse que, por enquanto, não teve as cotas bloqueadas.

"Sim, existe uma movimentação, mas não chegou nada até o Oeste. O Coritiba não fez nenhum contato conosco. Eu acredito que não há a menor chance dessa paralisação acontecer porque nós temos contrato de TV a ser cumprido e não temos ligação com esse impasse do Coritiba" - disse o presidente.