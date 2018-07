Impasse na renovação Lucão, do São Paulo, preocupa Muricy Ramalho

SÃO PAULO - Grande aposta do São Paulo para os próximos anos, o zagueiro Lucão não tem a permanência garantida no clube. O jogador já vai poder negociar a sua saída a partir de agosto, quando estará a seis meses do fim do contrato, e essa possibilidade preocupa o técnico Muricy Ramalho, que aposta no jovem de 18 anos.

"Antes do jogo com o Grêmio, perguntei para a diretoria se podia escalar o Lucão. É um absurdo um jogador desse nível, que passou por todas as seleções de base, poder sair do clube. Perdemo o risco de estar preparando ele para outro time", disse Muricy. No último sábado, o zagueiro marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, no Morumbi, pelo Brasileirão.

A atuação decisiva apagou o gol contra e as falhas da partida anterior, a derrota por 5 a 2 para o Fluminense. "Não quis tirar ele do time. Estamos formando um atleta e nesse processo não se pode tirar a confiança dele. O Lucão tem só 18 anos e é preciso ter cuidado", afirmou o técnico.

Lucão disse que pretende continuar no São Paulo e aguarda reuniões com a diretoria durante as próximas semanas para discutir a prorrogação do contrato, que termina em fevereiro de 2015. O jogador vem das categorias de base do clube e também tem experiência nas seleções brasileiras de base, como no ano passado, quando foi o capitão no Mundial sub-17.