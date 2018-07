Impeachment pode abreviar mandato de presidente da Lusa

O mandato de Ilídio Lico na presidência da Portuguesa pode durar menos do que o tempo previsto. Descontentes com o desempenho do mandatário no comando do clube, conselheiros marcaram para o dia de 23 de fevereiro uma reunião, na qual será realizada uma votação para apontar se ele será destronado ou não.

O motivo do impeachment se dá pela administração, avaliada por muitos como má ao longo de seu mandato e também pela falta de trânsito dentro da Federação Paulista de Futebol (FPF). Desde que assumiu, em janeiro de 2014, Ilídio Lico colecionou vexames com a Portuguesa. É bem verdade que herdou uma herança maldita, de dívidas e ações trabalhistas do ex-presidente, Manoel da Lupa. Ilídio pegou uma Lusa que caía à Série B do Brasileiro por decisão dos tribunais, mas participou efetivamente do pior momento do clube em toda a história.

A Portuguesa caiu pela primeira vez à Série C do Brasileiro e viu a crise financeira se instalar durante toda a Série B, tanto que jogadores e funcionários chegaram a entrar em greve. Sem contar os boatos que rondam o presidente.