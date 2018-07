Impedido de pegar corintianos, botafoguense Jean brinca: 'Vou falar com o Andrés'

Emprestado pelo Corinthians ao Botafogo nesta temporada, o volante Jean exibiu bom humor nesta quinta-feira ao falar sobre a impossibilidade de enfrentar o time paulista. O jogador tem uma cláusula em seu contrato que o impede de atuar contra o clube ao qual pertence e, por isso, não poderá estar em campo no próximo dia 18, na Arena Corinthians, na retomada do Campeonato Brasileiro após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

+ Apresentado no Botafogo, Marcos Paquetá elogia grupo 'solidário e sem vaidade'

"Vou passar o WhatsApp do Andrés (Sanchez, presidente do Corinthians) para o presidente (do Botafogo, Nelson Mufarrej)", brincou. "Prefiro não comentar se poderei jogar ou não", completou o volante, que chegou à equipe em abril, logo após os botafoguenses conquistarem o título do Campeonato Carioca batendo o Vasco na decisão.

A primeira partida do time após o Mundial da Rússia, diante do Corinthians, marcará a estreia do técnico Marcos Paquetá, que foi contratado para substituir Alberto Valentim. Para Jean, Paquetá tem ideias parecidas com as do ex-treinador, que foi para o futebol do Egito. O novo comandante está trabalhando para fazer alguns ajustes no time.

"Ele tem um perfil e facilita para nós. Chega com as mesmas ideias de jogo, veio com algumas ideias a mais. Para nós, é bom que não troque. Mas o mesmo perfil facilita", disse Jean. "O treinador tem feito trabalhos específicos, hoje resolveu fazer algo mais de posicionamento. Ele fala muito dessa bola (dos ataques adversários) que entra na linha da zaga e quer diminuir isso", acrescentou.

Jean não era titular com Valentim, mas estava ganhando mais espaço na equipe e passou a atuar mais nas últimas partidas. Ele briga por posição no meio de campo da equipe alvinegra, que já conta com Rodrigo Lindoso, Marcelo, Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha como outras opções para o setor.

"Queria chegar e mostrar o motivo da minha vinda. Mostrei que podem contar comigo. Sabia que estava abaixo fisicamente. Para o segundo semestre tenho uma projeção maior, assim como outros atletas. Estamos sempre brigando pela vaga", afirmou o jogador.

Oscilante no começo do Brasileirão, o Botafogo soma 17 pontos e ocupa a nona posição na tabela. A ideia para a volta da competição é manter uma regularidade para brigar pelo topo. "Tenho certeza de que pensamos em algo grande no ano. Estamos trabalhando firme para isso. Tivemos uma pequena oscilação, mas na volta da Copa vamos manter um bom nível", concluiu Jean.