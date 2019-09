Imperatriz e Juventude empatam sem gols pelas quartas da Série C

Imperatriz-MA e Juventude-RS empataram sem gols na noite desta segunda-feira, pela ida das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz (MA), as duas equipes fizeram um duelo bem aberto, para mais de 10 mil torcedores, porém não balançaram as redes e a briga pelo acesso à Série B de 2020 segue totalmente em aberto para o segundo jogo.

O confronto de volta está marcado para a próxima segunda-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 20 horas. Quem vencer fica com o acesso e uma vaga na semifinal.

Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis, pois não há vantagem de gols qualificados. Quem avançar, irá enfrentar nas semifinais o vencedor de Paysandu e Náutico, que também ficaram sem gols no jogo de ida e voltam a se encontrar no domingo, dia 8.

A partida foi bastante movimentada desde o apito inicial. A principal chance do primeiro tempo saiu dos pés de Carlos Henrique, mas de frente para o gol e livre de marcação, o atacante colocou muita força na bola e chutou para fora, perdendo uma boa chance para o Juventude.

No segundo tempo, o Imperatriz ganhou mais espaço no ataque, mas pouco conseguiu assustar o goleiro adversário. Enquanto isso, o Juventude segurou a bola no meio-campo e teve dificuldades de chegar com perigo ao ataque.

Confira os jogos de ida das quartas:

São José-RS 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Confiança-SE 1 x 0 Ypiranga-RS

Paysandu-PA 0 x 0 Náutico-PE

Imperatriz-MA 0 x 0 Juventude-RS