Imperatriz-MA bate o Treze-PB e larga na frente na semi da Série D

Aproveitando o fato de atuar em casa, no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz (MA), o Imperatriz-MA venceu o Treze-PB por 1 a 0, neste domingo, 15, e largou na frente nas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. O gol foi marcado por Adauto no segundo tempo.

A classificação à final vai ser decidida no próximo dia 23, segunda-feira, quando será disputada a partida de volta, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande (PB), a partir das 21h15. Gol fora de casa não conta como critério de desempate.

O time maranhense joga por qualquer empate, enquanto que o Treze precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Uma vitória por um gol a favor da equipe paraibana leva a definição para a disputa por pênaltis.

O outro finalista vai sair do confronto entre Ferroviário-CE e São José-RS, que fazem o primeiro jogo das semifinais às 20 horas desta segunda-feira, 16, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Os quatro semifinalistas já estão garantidos na disputa da Série C de 2019.