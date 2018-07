Implosão da arquibancada do Mané Garrincha fracassa

Último vestígio da arquitetura original do estádio inaugurado no início dos anos 70, que está em obras para a Copa do Mundo de 2014, a arquibancada inicialmente seria mantida no projeto do novo Estádio Nacional de Brasília. Porém, de acordo com o governo do Distrito Federal, uma alteração determinada pela Fifa na altura das placas comerciais ao redor do campo forçou uma mudança "na curva de visibilidade da estrutura".

O novo estádio, com capacidade para 70 mil pessoas, é o maior trunfo da capital federal para tentar sediar a abertura do Mundial. O local também deve ser confirmado como sede da Copa das Confederações em 2013 e como sub-sede do futebol na Olimpíada de 2016, que será realizada no Rio.

A falha na implosão, no entanto, pode atrasar o cronograma das obras, que prevê o fim dos trabalhos em dezembro de 2012. De acordo com o governo distrital, 15% do projeto já estaria concluído. "Estarmos dentro dos prazos nos coloca como uma alternativa viável ao País para o jogo de abertura da Copa, enquanto outros Estados de grande envergadura, como São Paulo, passam por dificuldades", afirmou o vice-governador do DF, Tadeu Filippelli. "O que significa que Brasília passa a ter mais responsabilidade", completou, antes da detonação sem sucesso dos explosivos.

Filippelli também afirmou que as obras de mobilidade urbana serão retomadas ainda neste ano. A principal delas, o Veículo Leve sob Trilhos (VLT), que ligará o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek ao centro da cidade, está parada e terá o contrato cancelado nas próximas semanas. "Vamos fazer um novo edital nos próximos meses. Mesmo que não fique pronto para a Copa, o VLT precisa ficar pronto para a população de Brasília", concluiu o vice-governador, que não deu entrevista após as duas tentativas fracassadas de derrubar a arquibancada do Mané Garrincha.