'Importante para o grupo', Jael vê encaminhada sua permanência no Grêmio

O atacante Jael confia em permanecer no Grêmio na temporada 2019. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o jogador revelou que já conversou com a diretoria do time gaúcho e agora aguarda um retorno.

"Está tudo bem encaminhado. Ao conversar com diretores e com o Renato, eu percebo que sou importante para o Grêmio. Eles têm confiança em mim", disse Jael, que teve proposta do Monterrey, do México. "Foi em final de agosto. Deu uma balançada porque financeiramente os valores eram muito maiores do que eu recebo no Grêmio. Mas nós estávamos tentando o título da Libertadores."

O jogador disse que o jogo com o São Paulo, quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi, pela 34ª rodada do Brasileirão, tem uma importância muito grande para o início da temporada de 2019. "Precisamos da vaga na fase de grupos. A pré-Libertadores é muito complicada. Atrapalha a nossa preparação para o ano."

Quanto à demissão de Diego Aguirre no comando do time são-paulino, Jael não acredita que isso modifique a maneira do time gaúcho jogar. "Para nós não muda nada. Já no São Paulo, acho que algum jogador possa querer se esforçar mais para mostrar ao novo treinador que tem condições de jogar."

Grêmio e São Paulo somam 58 pontos cada. O time gaúcho ocupa o quarto lugar e está logo à frente da equipe do Morumbi pelo maior número de vitórias (16 a 15).