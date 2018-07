Imprensa alemã destaca 'sonho não cumprido' do Bayern

BERLIM - "Que pena, Bayern" e o "sonho não cumprido" do time alemão são algumas das expressões com as quais a imprensa do país traz como manchete deste domingo, 23, pela derrota de ontem à noite do Bayern de Munique para o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões disputada em Madri.

"Então seremos campeões do mundo", é a manchete otimista para a Copa do Mundo da África do Sul do jornal "Bild", atribuindo a derrota do time ao "cruel deus do futebol". "O sonho do tríplice coroa se desmancha contra o muro de Mourinho" diz o Bild.

A imprensa berlinense, como o jornal Der Tagesspiegel aponta também à perda do título de um "equipe de recordes" que este ano foi campeã do país e da copa alemã de futebol.

O Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lamenta que a derrota do Bayern para a equipe italiana impedisse os bávaros de "coroar a melhor temporada da história do clube".

O Bild elogia também a atuação do Bayern, do qual afirma que não só fez uma grande temporada mas, além disso, "lutou muito e ganhou os coraçõe", pedindo ainda aos torcedores alemães "para não ficarem tristes com a derrota de ontem à noite e olhar para a Copa do Mundo".