Imprensa britânica diz que Tévez está perto da Juventus

MANCHESTER - Carlos Tévez está cada vez mais perto da Juventus, de acordo com os jornais europeus. Nesta terça-feira, foi a vez da Associated Press cravar a transferência do atacante argentino para o atual bicampeão italiano.

O Manchester City já teria negociado o argentino com a Juventus pelo valor de US$ 18,5 milhões, segundo uma pessoa próxima do jogador. A fonte não foi revelada pela agência de notícias.

A informação confirma as notícias divulgadas nas últimas semanas pelos jornais ingleses e italianos. Na semana passada, a "Gazzetta dello Sport" anunciou o acerto por cerca de US$ 15 milhões, valor corroborado por outros veículos nesta terça. Segundo a AP, a negociação foi acertada nesta terça entre o Manchester City e a Juventus.

Tévez chegou ao City em 2009 vindo do rival Manchester United. O argentino ainda tem um ano de contrato com o atual clube, mas tem grandes chances de buscar outro time nesta janela de transferências, que se encerra no fim de agosto.