Imprensa e torcedores repercutem protesto de Luxemburgo

Polêmico, Vanderlei Luxemburgo virou notícia em todo o mundo após colocar um esparadrapo na boca em forma de protesto contra sua punição por dois jogos no Campeonato Carioca. Jornais espanhóis, italiano e diversos torcedores repercutiram a ação do técnico durante a entrevista coletiva na última sexta-feira, no Rio de Janeiro.

O jornal Marca, da Espanha, trata o caso como Guerra entre a Federação do Rio de Janeiro contra as equipes do Flamengo e Fluminense. O vídeo da coletiva do treinador ainda foi notícia no As, Mundo Deportivo e Sport. Na Itália, o Gazzetta dello Sport também citou a crítica de Luxemburgo.

Além da mídia esportiva, torcedores, flamenguistas e de outras equipes, também apoiaram a causa e postaram imagens nas redes sociais com um esparadrapo na boca em alusão a censura e ausência do treinador no próximo jogo do clube no torneio estadual.

Luxemburgo afirmou que sequer estará no Maracanã no próximo domingo e assistirá ao jogo 'como torcedor', por ter negado seu direito de trabalhar. Em homenagem ao treinador, torcida pretende realizar um protesto semelhante ao do técnico no Estádio Maracanã, neste domingo.

No clássico contra o Fluminense, o Flamengo será comandado pelo auxiliar Deivid, em quem Luxemburgo garante ter plena confiança.