Imprensa espanhola destaca sorteio do Mundial de Clubes da Fifa

SÃO PAULO - O Barcelona descobriu nesta quinta-feira seu possível adversário no Mundial de Clubes da Fifa, em 15 de dezembro, no Japão. Classificado por ser o vencedor da última edição da Copa dos Campeões da Europa, o time catalão vai esperar na semifinal o vencedor do confronto entre Al Sadd, do Catar, e o Esperance, da Tunísia.

Já o caminho do Santos é um pouco mais complicado. Haverá um playoff classificatório entre o Auckland, da Nova Zelândia, e um representante japonês ainda indefinido, que sairá da J-League. O ganhador enfrentará o Monterrey, do México, que é o atual campeão da Liga da Concacaf. Só então, será conhecido o rival do time santista.

O futuro de Barcelona e Santos na competição ganhou bastante destaque na imprensa espanhola. Para o Mundo Deportivo, o sorteio não teve muita emoção, visto que os dois times podem se encontrar apenas na decisão do torneio.

A superioridade das equipes espanhola e brasileira também foi exaltada pelos jornais Marca e As, que as classificaram como as favoritas ao título em solo japonês.