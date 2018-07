Imprensa espanhola e polonesa vivem expectativa da estreia de Neymar

SÃO PAULO - O primeiro dia de treinamento de Neymar com seus novos companheiros e a provável estreia pelo Barcelona nesta terça-feira, em amistoso contra o Lechia Gdansk, na Polônia, ganhou destaque nos principais jornais esportivos espanhóis, e causou êxtase na imprensa polonesa.

O As e o Mundo Deportivo foram discretos em relação ao jogo que acontecerá no PGE Arena, dando ênfase ao primeiro treino do brasileiro no clube catalão. A postagem de Neymar no Twitter "Meu sonho virou realidade, obrigado Senhor" foi manchete no As, enquanto o Mundo Deportivo informa que Messi e Neymar atuarão juntos somente na sexta-feira, no jogo contra o Santos, no Camp Nou; nesta terça, os dois deverão estar em campo na Polônia, porém em momentos distintos da partida.

Na Polônia, a presença (ou não) de Neymar em campo é um dos grandes assuntos do dia. "Neymar vai estar na Arena PGE! É oficial!", diz a manchete do Dziennik Baltycki. Já o Przeglad Sportowy ainda tem dúvida: "Barcelona em Gdansk, mas sem Neymar?", questiona.

O site da Fifa também notícia a possível estreia do craque brasileiro no clube catalão.