Imprensa espanhola exalta Neymar e Messi em jogo do Barcelona

A estreia do Barcelona na temporada em amistoso contra o León impressionou jornalistas espanhóis. Após golear os mexicanos por 6 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Camp Nou, a equipe, agora comandada por Luis Enrique, mostrou que pode fazer grande temporada com vários jogadores como protagonistas.

Na cidade de Madri, o Marca destacou a dupla formada por Lionel Messi e Neymar, dizendo que ambos "estão bem" após voltarem da Copa do Mundo. Além deles, os jornalistas do As também destacaram a volta do brasileiro, que marcou dois gols, e também a boa impressão deixada pelo jovem Munir, de apenas 18 anos e a estreia de Luis Suárez.

Periódico catalão, o Mundo Deportivo chamou a atuação desta segunda-feira de "Emocionante". Na partida, que foi uma homenagem ao zagueiro mexicano Rafael Márquez, o jornal destaca a boa partida de Rakitic, a estreia de Suárez e destaca a dupla de ataque formada por Neymar e Messi. Já o Sport chamou o jogo de "treino", e mostrou satisfação com a intensidade apresentada pela equipe durante o amistoso.