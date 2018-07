Imprensa européia coloca Pato no PSG

O Milan acertou a transferência de Alexandre Pato para o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. O time italiano não aceitou a primeira oferta, mas os franceses não desistirar e tiveram êxito na nova negociação. A informação é dos jornais Gazzetta Dello Sport, da Itália, e L'Equipe, da França.

O Milan não aceitou a proposta de 28 milhões de euros (R$ 64,4 milhões) mais bônus que poderiam chegar a 5 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) para vender o jogador, mas tinha dado sinais de que fecharia o negócio se o clube francês subisse um pouco sua oferta.

Nesta quinta-feira, dirigentes dos dois clubes voltaram a se reunir e o PSG ofereceu os mesmos 28 milhões de euros mais 7 milhões de euros como bônus, valor aceito pelos italianos por um bom motivo.

O vice-presidente Adriano Galliani viajou nesta quinta para a Inglaterra a fim de avançar nas negociações com o Manchester City para contratar Tevez, operação que só será possível se o clube italiano levantar dinheiro vendendo Pato.

O empresário do atacante, Gilmar Veloz, discorda da opinião de que trocar o Milan pelo Paris Saint-Germain seria um retrocesso na carreira de um jogador de 22 anos. E, com uma dose de ironia, discorreu sobre as vantagens da troca. "Será que é mau negócio jogar num clube que foi comprado pela família mais rica do Catar e que está gastando uma fortuna para transformar o time num dos mais fortes do mundo? Será que é ruim trabalhar com um dos melhores treinadores da Europa? E acho que não deve ser muito ruim viver em Paris... Até que a cidade não é feia, né?"

Já o PSG não deve se contentar apenas com Pato. O time francês está de olho em Maxwell, lateral-esquerdo do Barcelona, e podem ir atrás de Maixon e Thiago Motta, ambos da Internazionale.