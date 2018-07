Imprensa europeia destaca clássico Real Madrid x Barcelona

Embora o Mundial de Clubes já esteja em andamento, o assunto que tem agitado a imprensa europeia é o clássico Real Madrid x Barcelona, que será disputado no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Quem mais dá destaque para o jogo é o Marca, que trás várias matérias especiais, gráficos, estatísticas e entrevistas esquentando ainda mais o superclássico entre as duas principais equipes da Espanha.

O francês Le Equipe não fica para trás e dá destaque para o técnico do Real, José Mourinho. A matéria o coloca como se fosse um pai de uma família que se tornou o Real Madrid. Para ilustrar o texto, o jornal ainda fez uma galeria com fotos do clássico disputado ano passado.

No Gazzetta dello Sport o clássico tem como destaque o técnico Pep Guardiola.