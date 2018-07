Imprensa europeia destaca pedido de desculpas de Blatter

ZURIQUE - O pedido de desculpas de Joseph Blatter ganhou destaque nos principais jornais da Europa nesta sexta-feira. O dirigente havia dito que os casos de racismo no futebol podem ser resolvidos com um aperto de mão, mas teve de voltar atrás. Segundo o presidente da Fifa, suas declarações foram mal interpretadas.

O Corriere Della Sera, da Itália, ressaltou que Blatter aproveitou o pedido de desculpas para negar de forma veemente que possa pedir demissão do cargo. Além desta polêmica, ele enfrenta crise após o primeiro-ministro inglês David Cameron ter sugerido que ele renuncie por conta dos escândalos de corrupção na entidade. Na Inglaterra, o The Independent e o The Guardian deram destaque ao esforço do dirigente para limpar sua imagem.

O L'Equipe, da França, ironizou a postura de injustiçado do dirigente: "Blatter está desolado", publicou o diário.