Imprensa europeia destaca possível ida de Neymar para o PSG

Jornais da Espanha, da Inglaterra e da França destacam nesta terça-feira a possível saída de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Rumores de que o brasileiro estaria insatisfeito por jogar à sombra de Messi no time catalão fizeram as especulações aumentarem. Procurada pelo Estado, a assessoria do jogador diz não ter informações sobre o assunto.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o PSG estaria disposto a pagar a multa rescisória de cerca de R$ 814 milhões (222 milhões de euros) para deixar a decisão de sair do Barcelona nas mãos de Neymar. Segundo o inglês The Independent, Neymar teria interesse em jogar no PSG para ser o "principal homem" da equipe.

O jornal espanhol As garante que o clube francês já entrou em contato com o pai e empresário de Neymar para saber detalhes de uma possível mudança para a capital francesa. De acordo com o jornal, o pai do jogador já tem uma conversa marcada para esta semana com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

No Brasil, o site Chuteira FC publicou que o PSG ofereceu 40 milhões de euros (R$ 148 milhões) por temporada a Neymar. Seria o maior salário do mundo, superando o que Tevez ganha na China (38 milhões de euros). Hoje, Neymar recebe 15 milhões de euros por ano no Barça. Os salários de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, são 24 milhões de euros 21 milhões de euros, respectivamente.

Ainda de acordo com o Chuteira FC, o PSG ouviu que Neymar gostaria de jogar ao lado de Daniel Alves e Philippe Coutinho na França. O lateral-direito já foi contratado e o PSG estaria disposto a tirar o meia do Liverpool.

O Barcelona informou que, do lado espanhol, não haverá acordo. O porta-voz do clube, Josep Vives, disse em coletiva de imprensa que o time catalão não está interessado na venda do brasileiro. "Vender Neymar não é algo que o clube cogitaria", disse Vives. "Ele é um nos jogadores mais importantes que temos, e não consideraremos nenhuma oferta por ele".