Imprensa europeia exalta atuação do 'imparável' Cristiano Ronaldo contra a Bósnia

LISBOA - A atuação de gala de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa contra a Bósnia rendeu elogios da imprensa europeia. Fazendo grande temporada pelo Real Madrid, o atacante foi decisivo e mostrou que é o único que tem chances de concorrer com Messi pelo prêmio de melhor jogador do munda da Fifa, em dezembro.

O jornal português Record exaltou a atuação do jogador e lembrou que ele agora ocupa a terceira posição na lista dos maiores goleadores da seleção lusa, ao lado de Luís Figo, com 32 gols. O francês L'Equipe estampou em sua edição de hoje uma foto do atacante com o título: "Obrigado Ronaldo!".

O argentino Olé também destacou a atuação do craque e classificou o português como "imparável". Para o diário italiano La Gazzetta dello Sport, Portugal varreu a Bósnia e Cristiano Ronaldo foi o líder de sua seleção. O inglês The Sun disse que foi o camisa 7 de Portugal quem segurou os nervos do time para garantir a vaga na Euro de 2012, após o preocupante empate sem gols na partida de ida. O Marca, de Madrid, resumiu: "A imprensa lusa está aos pés de Cristiano Ronaldo".