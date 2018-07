Imprensa internacional destaca 'Rei do Mundo' Barcelona e Santos apagado

SÃO PAULO - Se o Santos ficou conhecido pelos títulos conquistados na época do Rei Pelé, o Barcelona de Messi ocupa atualmente o trono do futebol mundial. Após a goleada dos catalães sobre o Santos na decisão do Mundial de Clubes, neste domingo, a imprensa internacional exaltou a superioridade azul-grená, o brilho de Lionel Messi e a atuação apática de Neymar.

O diário espanhol "Marca", por exemplo, destacou a conquista do "Rei do Mundo" e lembrou que "Neymar não estava em um bom dia". O também espanhol "As", que exibiu manchete parecida ("O Rei Barça"), recorda a frase de Fábregas na entrevista coletiva concedida na véspera do jogo: "sem a bola, não houve Neymar, cuja crista nunca apareceu como uma ameaça".

Outros jornais da Espanha foram menos rigorosos com o camisa 11 do Santos. O "Mundo Deportivo" o classificou como "vítima da superioridade do Barça", enquanto o El País diz que o "Barcelona dançou em cima do mundo" em jornada apagada do craque santista.

O argentino "Olé", como não poderia deixar de ser, ironizou as comparações entre Neymar e Messi. O diário diz que os comandados de Guardiola deram "uma surra mundial" e acha que o atacante brasileiro "deixou claro que não pode copiar o 10 argentino".

Em Portugal, o "A Bola" também elegeu o Barça como "Rei do Mundo". Na Inglaterra, o "The Guardian" diz que "Barcelona e Messi ganharam outro troféu ao pulverizarem o Santos". Já o italiano "La Gazzetta Dello Sport" destaca que "Messi arrasou o Santos e colocou o Barça no topo do mundo". (ESPN)