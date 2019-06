Imprensa internacional repercute acusação de estupro contra Neymar

A notícia de que Neymar foi acusado de estupro repercutiu nos principais jornais esportivos da Europa. Nos Estados Unidos, o The New York Times também deu destaque para a denúncia feita por uma mulher de que o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira teria a violentado. O crime teria acontecido em Paris, na França, no dia 15 de maio, às 20h20, em um hotel de luxo da cidade. O atleta rebateu a acusação e garantiu que está sendo vítima de extorsão.

A vítima relata que conheceu o jogador pelo Instagram e, após trocas de mensagens, foi convidada por Neymar para ir até Paris para um encontro. O Boletim de Ocorrência, registrado em São Paulo, indica que a mulher viajou em 14 de maio e no dia seguinte chegou à capital francesa, se hospedando no hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Ela contou que Neymar chegou por volta de 20 horas no hotel, aparentemente embriagado, e após conversarem e trocarem carícias, o jogador se tornou agressivo e "mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".

Neymar postou um vídeo no Instagram falando sobre a acusação. Nele, o jogador nega o que aconteceu e exibe mensagens que trocou com a mulher. A conversa mostra com fotos íntimas dela e declarações dos dois.

Veja a repercussão na imprensa da acusação de estupro contra o Neymar:

