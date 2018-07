Imprensa internacional repercute briga entre torcidas de Vasco e Atlético-PR

SÃO PAULO - O país que vai sediar a Copa do Mundo de 2014 ganha neste domingo mais um triste episódio envolvendo violência nos estádios. O conflito entre torcedores na partida entre Atlético-PR e Vasco, na Arena Joinville, não passou despercebido e gerou muita repercussão negativa na imprensa internacional.

Na Espanha, o El País cita "barbárie no Brasil" e relata que quatro torcedores ficaram feridos após a confusão. O português Record fala de "filme de terror nas bancadas no Atlético-PR e Vasco" e "imagens arrepiantes no país do Mundial de 2014". O diário argentino Olé, conhecido por criticar o Brasil em diversas ocasiões, ironiza com a manchete "selvageria mundial", também fazendo alusão ao fato de que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo no ano que vem.

O fato também repercutiu nos tradicionais La Gazzetta dello Sport, da Itália, e L'Equipe, da França. O site inglês Daily Mirror chegou a noticiar que um torcedor teria morrido, informação desmentida depois pela Polícia Militar de Santa Catarina e pelos médicos do hospital São José, em Joinville.

A briga entre as duas torcidas começou aos 17 minutos do primeiro tempo, logo após o primeiro gol do Atlético-PR. Torcedores do time paranaense correram em direção aos seguidores vascaínos, que revidaram as agressões. Quatro torcedores foram removidos para o Hospital São José, sendo três em estado grave, mas nenhum deles corre risco de morte. Com a vitória por 5 a 1, o Atlético-PR termina o Campeonato Brasileiro na terceira posição e se garante na Copa Libertadores da América de 2014. Já o Vasco fica em 18.º e está rebaixado para a Série B da temporada que vem.