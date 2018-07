Imprensa internacional repercute denúncia de repasses da CBF a Rosell

SÃO PAULO - O jornal El País e outros veículos de comunicação da Europa repercutiram nesta tarde reportagem apurada pelo Estado de que a CBF desviara parte dos cachês de amistosos internacionais a contas do presidente do Barcelona, Sandro Rosell.

A notícia de que o órgão que rege o futebol nacional e a empresa que organiza os eventos, a ISE, sediada nas Ilhas Caiman, repassava parte da verba para o cartola do futebol internacional foi reproduzida por um dos mais expressivos jornais da Espanha, o El País, que destacou: "Rosell recebeu 8 milhões por amistosos do Brasil".

Outras publicações, como o La Vanguardia, ABC e Yahoo repercutiram a denúncia, além de portais sobre o universo do esporte da Espanha e de Portugal.

A reportagem publicada na edição desta quinta-feira do Estado denuncia, por meio de acesso a documentos, que a ISE, que organiza os amistosos da seleção desde 2006, repassou a renda de diversos dos jogos, cerca de US$ 10 milhões, à Uptrend Development LLC, nos Estados Unidos, registrada no nome de Alexandre R. Feliu, o nome oficial de Sandro Rosell.

O cartola foi diretor da Nike no Brasil e tinha uma relação próxima com o ex-mandatário da CBF, Ricardo Teixeira, que abriu mão de seu cargo após denúncias de corrupção.