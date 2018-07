Imprensa internacional repercute estado de saúde de Pelé

Tricampeão mundial de futebol pela seleção brasileira e bicampeão pelo Santos, Pelé é uma personalidade de reputação que transcende as fronteiras brasileiras. Por isso, as complicações de saúde pelas quais o Rei passa vêm tendo a atenção da mídia internacional.

Em frente ao hospital onde Pelé está internado, uma série de repórteres estrangeiros está de prontidão em busca de mais informações. Períodicos de países como França, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha e Argentina abordam a situação do ex-jogador. A BBC, principal emissora britânica, já anunciou a melhora do quadro, divulgada nesta manhã. "Lenda do Brasil, Pelé passa bem em hospital em São Paulo", diz a manchete, que ainda traz um breve 'currículo' do Rei do Futebol.

O periódico Marca, da Espanha, traz "Pelé melhora seu estado de saúde", também se referindo à recuperação do Rei na manhã desta sexta. Na área de comentários, uma série de fãs espanhóis desejam melhoras e exaltam a carreira do ex-jogador. Já o diário esportivo italiano La Gazzetta dello Sport adotou um tom mais pessimista. Na manchete, o veículo traz "Pelé agora preocupa. Condições pioram: em hemodiálise".

Em Portugal, o diário A Bola foi sucinto: "Pelé transferido para os cuidados intensivos", diz a matéria que descreve brevemente a situação do ex-jogador e reproduz o boletim médico. O jornal L'Équipe, da França, que denominou Pelé como 'o atleta do século', mostra preocupação já no título da matéria: "Preocupe-se com Pelé".

O Rei do Futebol teve uma piora no quadro de saúde na noite desta quinta-feira. As bactérias responsáveis por uma infecção urinárias reagiram aos antibióticos e a complicação se espalhou para a região do abdômen e dos rins. Por isso, Pelé foi para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, onde fez hemodiálise. Na manhã desta sexta, um boletim médico foi divulgado informando que o ex-jogador melhorou e que respira sem aparelhos e também não tem mais necessidade de ser medicado por meio intravenal.