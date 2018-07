Imprensa italiana aponta ex-corintiano na mira do Palmeiras

A janela de transferências para a vinda de contratações de exterior abre no dia 20 no Brasil e pode trazer novidades para o Palmeiras. Segundo a imprensa italiana, o clube reativou o antigo plano de contar com o volante Bruno Henrique, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, e atualmente jogador do Palermo, que acaba de ser rebaixado para a Série B da Itália.

A queda do clube é um dos trunfos do Palmeiras para concretizar a contratação. O ex-corintiano chegou ao time italiano em agosto e assinou vínculo por quatro temporadas. De acordo com o site Tutto Mercato, além do Palmeiras, o Flamengo é outro time interessado em contar com o volante de 27 anos.

Bruno Henrique já despertou o interesse palmeirense há alguns anos. Em 2013, o volante estava de saída do Londrina quando recebeu sondagem. A negociação acabou por se concretizar com a Portuguesa, onde se destacou e depois rumou no ano seguinte para o Corinthians. No clube do Parque São Jorge, ele atuou por dois anos.

O Palmeiras também tem preocupação em reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências. O nome mais cotado no clube é o de Richarlison, do Fluminense. Outra possível opção é de Joelinton, revelado pelo Sport, e que atuou pelo Rapid Viena, da Áustria, na última temporada.