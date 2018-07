Imprensa italiana comemora histórica tríplice coroa da Inter de Milão

ROMA - A imprensa italiana comemora neste domingo, 23, com grandes manchetes a "histórica" e "lendária" tríplice coroa conseguida ontem pela Inter de Milão ao vencer o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões por 2 a 0, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. A Inter também foi este ano campeã italiana e da Copa Itália.

"Só Inter" e "Lendária Inter" são as manchetes do jornal de Milão Gazzetta dello Sport, para descrever a vitória contra o Bayern.

Como muitos jornais, o Gazzetta dello Sport destaca o "fator M", já que os sobrenomes dos três protagonistas desta vitória começam com "M": os gols do argentino Diego Milito, o banco de José Mourinho e a Presidência de Massimo Moratti.

O jornal destaca sobretudo a alegria de Moratti, que colocou a Inter no topo do futebol da Europa, 45 anos depois de seu pai ter feito o mesmo.

Mas também descreve as lágrimas do técnico português, que ontem disse com quase total segurança adeus à equipe, para ir para o Real Madrid.

"Inter, um mito", traz o jornal de Roma, Corriere dello Sport ao destacar que nenhuma equipe italiana tinha ganhado até agora três títulos na mesma temporada.

O jornal se detém na figura do atacante argentino. "Milito, Milito, delírio Inter", escreve o Corriere dello Sport, que qualifica o argentino de "fenômeno" e assegura que sua atuação foi "de dar medo". "Fantástica Inter", diz o La Repubblica, destacando como a Inter alcançou uma marca que nunca uma equipe italiana tinha conseguido.

"Inter, olé, Europa a seus pés", é a manchete do Corriere della Sera, que sobretudo fala de como o brasileiro Lúcio e Walter Samuel "foram insuperáveis".

O Corriere della Sera dedica uma página inteira a fazer uma comparação entre os dois "magos" d Inter, o argentino Helenio Herrera, que levou a equipe à conquista da então Copa da Europa há 45 anos, e o português Mourinho.