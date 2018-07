Imprensa italiana destaca 'muro' de Mourinho

A imprensa italiana destacou o "muro" construído por José Mourinho e a forma da Internazionale de jogar "com o coração", contra o Barcelona, foram os destaques da imprensa italiana, após a classificação para a decisão da Liga dos Campeões.

"Inter, muro de glória", é a manchete do jornal esportivo, La Gazzetta dello Sport, sediado em Milão e um dos principais da Itália, que destaca que a equipe resistiu com 10 jogadores durante 68 minutos, permitindo ao Barça marcar apenas um dos dois gols que precisava para passar à final. "A derrota mais doce" da Inter vale uma vaga na final de Liga dos Campeões, onde o time não chegava há 38 anos, lembra.

No Corriere dello Sport, com sede em Roma, a manchete é "Inter heroica". O jornal diz que o time milanês "resistiu sem tremer" ao Barcelona. O jornal romano diz que a Inter foi "gigante", e o colunista Luigi Ferrajolo em seu artigo de capa define o jogo como "a epopeia de Moratti (o presidente e patrão do Inter)".

"Bastaram dez, para deter o Grande Barça. Dez gladiadores, contra tímidos e arrogantes jogadores (...). Uma façanha ainda maior quando se pensa no cartão vermelho de Thiago Motta com meia hora de jogo", acrescenta Ferrajolo.

O Corriere della Sera, também de Milão, destaca o "coração de finalista" da Inter, uma equipe "inteligente, capaz de superar a expulsão de Thiago Motta". O jornal falou também sobre "o muro de Mourinho", o comparando à "linha Maginot", o sistema de fortificação das fronteiras francesas durante a Segunda Guerra Mundial.

"Coração Inter", é que traz a capa do La Repubblica, que define a tática de Mourinho como "uma verdadeira obra prima defensiva" e que fez "o Barcelona cair na armadilha".

Todos os jornais destacam as palavras de Massimo Moratti, que compara o técnico português com o argentino Helenio Herrera, que levou a Inter a ganhar suas duas únicas Copas da Europa e que fez célebre a frase "com dez se joga melhor que com onze".